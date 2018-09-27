Рафаэль Батыршин: «Забили голы, сделали счет в свою пользу, а потом вновь тормознули»

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился мыслями о причинах поражения от «Куньлунь Ред Стар» (3:4) в домашнем матче.

— Как в целом оцените матч? Обидное завершение, но с точки зрения игры, рисунка игры, физического самочувствия?

— Мы знали, что соперник – очень хорошая, опытная команда, хорошие европейцы. Быстрые игроки. Первый период мы немножко проиграли им по скорости и по владению шайбой. Во втором периоде включились в игру, забили голы, сделали счет в свою пользу, а потом вновь тормознули, не стали развивать свою игру, результат и в итоге проиграли матч.

— Три шайбы за 41 секунду – такое в карьере впервые у вас?



— Не могу ничего сказать, возможно.



— Почему пока не работает большинство «Ак Барса», которое всегда, и в победном последнем плей-офф, было козырем? Сегодня 7 попыток и ничего.

— Было видно, что соперник разобрал наши спецбригады. Ребятам надо было более ответственно подходить к своим моментам, которые возникали в большинстве.

— Вы не могли эмоционально выплеснуться, перегореть после трех этих быстрых голов?

— Нет, конечно. Наоборот, этот камбэк придал нам уверенности в своих силах. Жалко, что мы пропустили третью шайбу, думаю, если бы второй период закончили 3:2 победа осталась бы в наших руках.»