Пол Постма: «Куньлунь» был лучше. Он заслужил победу»

Защитник «Ак Барса» оценил игру своей команды в матче с «Куньлунем» (3:4) в неравных составах, а та же отметил плохую игру в обороне.

– Это очень обидное поражение, но мы не были самими собой на протяжении большей части матча. Было много ошибок в обороне, не все получалось в атаке, и когда трех голов не хватает для победы, это плохо.

– А что не получалось?

– Нас подвела игра в большинстве. Нужно выигрывать матчи в неравных составах, а мы проиграли. Мы играли нестабильно. Нужно становиться лучше.

– Как вам «Куньлунь»?

– «Куньлунь» был лучше. Он заслужил победу. Он намного лучше команды АХЛ. Они хорошо двигают шайбу, здорово следуют системе и против них сложно защищаться.