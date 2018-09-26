Путин сменил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин объявил, что возглавлявший Астраханскую область Александр Жилкин переходит на другое место работы.

«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы»,— сказал президент России на встрече с Сергеем Морозовым, которого назначил врио губернатора Астраханской области.

Путин отметил, что Жилкин проявил себя хорошо на должности помощника министра обороны и заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. В вязи с этим, он предложил ему поработать «в одном из субъектов Российской Федерации».

Ранее Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василия Орлова.