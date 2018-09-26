Медведев освободил от должности собравшегося петь в рок-группе замглавы Минтранса

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Алана Лушникова от должности заместителя министра транспорта России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Лушников покинул пост по собственному желанию. Ранее чиновник уже сообщал об отставке и рассказывал, что будет петь в рок-группе Ctrlband, пишет РБК.

Отмечается, что первый концерт нового состава группы прошел в конце апреля 2018 года, Лушников выступал в роли фронтмена.