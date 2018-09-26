В России создадут национального оператора биомедицинских данных

Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний» приступила к созданию единого оператора биомедицинских данных.

По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, оператор будет сформирован на принципах частно-государственного партнерства, где государство будет отвечать за хранение данных, а частный бизнес — за развитие сервисов. В числе перспективных пользователей системы он назвал страховщиков.

Руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Войнов считает, что срок создания баз данных по группе наиболее распространенных заболеваний может занять от 3 до 5 лет, передает «Коммерсант».

При этом стоимость создания баз по одной группе заболеваний может достигать нескольких миллиардов рублей.

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