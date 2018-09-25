Суд оштрафовал предправления «Нафтогаза» из-за премий за победу над «Газпромом»

Шевченковский районный суд Киева решил наложить штраф в размере около $60 на председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Причиной стал отказ раскрыть перечень сотрудников, получивших премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Таким образом он нарушил кодекс об административных правонарушениях. Кроме того, Коболев теперь должен выплатить судебный сбор в размере $12,5, сообщают «Украинские новости».

Ранее правительство Украины решило запретить премировать сотрудников госкомпаний из-за выплат сотрудникам «Нафтогаза» более чем $46 млн по итогам судебного спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.