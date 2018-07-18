Украинским госкомпаниям запретили выплачивать бонусы сотрудникам

Правительство Украины запретило выплату бонусов и вознаграждений сотрудникам государственных компаний.

«Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит», — заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Решение кабмина связано с тем, что наблюдательный совет «Нафтогаза» собрался премировать сотрудников компании на более чем $46 млн за итоги судебного спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Ранее экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату 2,7 миллиарда рублей бонусов.