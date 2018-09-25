Полиция начала проверку по факту стрельбы в «Пятерочке» в Березниках

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Полиция начала проверку по факту стрельбы 21 сентября в магазине «Пятерочка» в городе Березники в Пермском крае.

По предварительной версии, между местными жителями произошел конфликт на кассе. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что в потасовке участвуют несколько молодых людей и мужчина, пришедший вместе с женщиной и девочкой.

Во время драки мужчина достает травматический пистолет и два раза стреляет в оппонентов. В результате покупатель получил травму головы. Личности всех участников инцидента установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в центре Екатеринбурга люди в масках расстреляли Audi.