Экс-министр устроился инженером в Пермский институт железнодорожного транспорта

Бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев трудоустроился в Пермский институт железнодорожного транспорта.

По информации Business Class, экс-чиновник уже вышел на новую работу, заняв должность инженера-энергетика. Закиев будет трудиться в подчинении у своего бывшего заместителя Евгения Гомолы, который с июля 2018 года стал директором учебного заведения.

Напомним, Алмаз Закиев занимал пост министра транспорта Пермского края до октября 2016 года. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. По версии силовиков, деньги чиновник получил под видом купли-продажи недвижимости.