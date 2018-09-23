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Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки более 99% протоколов

19:52, 23.09.2018
Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки более 99% протоколов
Фото: duma.gov.ru

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,12%.

По данным ЦИК РФ, он набирает 69,62% голосов. У действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,91%, пишет «РИА Новости».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургал «не победит никак» на выборах губернатора Хабаровского края.

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