Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки более 99% протоколов
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,12%.
По данным ЦИК РФ, он набирает 69,62% голосов. У действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,91%, пишет «РИА Новости».
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургал «не победит никак» на выборах губернатора Хабаровского края.ОбществоВласть
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