В Перми около сотни поклонников Pokemon Go собрались в парке Горького из-за редкого покемона

Накануне, 22 сентября, в пермском парке Горького собралось около сотни поклонников игры Pokemon Go. Они устроили охоту за редким покемоном.

Участники этой акции отметили, что с выходом официальной русской версии игры ряды игроков вновь стали расти. При этом увлекаются ей не только молодые.

«У нас в компании семейная пара, им лет по 40, они всегда приезжают на двух машинах, так же с нами тусуются», — приводит слова одного из участников «В курсе.ру».

Напомним, что игра Pokemon Go вышла два года назад. Повальное увлечение этой игрой, использующей технологию дополненной реальности, породило немало споров. Одни эксперты говорили о ее опасности. Другие утверждали, что игра придумана спецслужбами с целью сбора информации. Русская версия Pokemon Go вышла только этим летом.