В Уфе скончался известный актер Ильфат Юмагулов

Накануне, 22 сентября, в Уфе после болезни ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист Республики Башкортостан Ильфат Юмагулов. Ему было 56 лет.

Перед этим артист два дня находился в коме, передает «Башинформ» со ссылкой на близких актера.

Похороны Ильфата Юмагулова назначены на 24 сентября. В 9 утра тело покойного увезут в Гафурийский район.

Ильфат Юмагулов родился в д. Юлуково Гафурийского района Башкортостана в 1962 году. Окончил актерское отделение (художественный руководитель курса Рифкат Исрафилов) Уфимского государственного института искусств (1987). Работал в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури, Уфимском татарском драматическом театре «Нур».