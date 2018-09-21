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В первом матче квалификации Лиги чемпионов «Нижний Новгород» обыграл «Порто»

11:04, 21.09.2018
В первом матче квалификации Лиги чемпионов «Нижний Новгород» обыграл «Порто»
Фото: nn-basket.ru

В первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в гостях обыграл «Порту» — 86:85.

«Нижнему Новгороду» очевидно не хватило точности в реализации штрафных бросков, чем наша команда славилась в прошлом сезоне, и парочки своих забитых трех. С ними победа над «Порту» выглядела бы куда более уверенно. Португальцы грамотно воспользовались ошибками «Нижнего» — потери нашей команды принесли ей 15 очков, хотя хозяева теряли мяч чаще — 14 против 11», — сообщает пресс-служба нижегородцев.

Авторами практически половины набранных очков стали защитники Кендрик Перри («Порто») и Максим Григорьев («НН»).

Ответная встреча пройдет в Нижнем Новгороде на паркете ФОКа «Мещерский» в субботу, 22 сентября.

СпортБаскетбол
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