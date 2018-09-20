Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин: «Ждать легкой прогулки не приходится»

Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин поделился своими впечатлениями в преддверии старта в отборочном раунде Лиги чемпионов:

— В целом довольны тем, как поработали на сборе в Италии. Теперь детально разберем соперника и подойдем к старту квалификации Лиги чемпионов в полной боевой готовности. Уже в первом раунде отбора нам предстоят две непростые игры с неуступчивым противником. «Фрибург» — чемпион страны с 5 легионерами в составе, который находится на подъеме, демонстрирует качественный и организованный баскетбол. В недавнем контрольном поединке с итальянским «Канту» швейцарцы доминировали на чужом щите, проявили характер, но все же проиграли в самой концовке. Так что ждать легкой прогулки нам не приходится. Кроме того, важно помнить, что победитель противостояния определяется по сумме двух матчей, поэтому необходимо действовать с предельной концентрацией и самоотдачей на протяжении всех 40 минут, — сказал наставник.