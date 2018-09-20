Нападающий Дмитрий Семин будет играть за «Торпедо»

Центральный нападающий Дмитрий Семин вновь будет выступать за «Торпедо», сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Нижнего Новгорода.



Трехкратный серебряный призер чемпионатов страны в составе «Локомотива» и «Авангарда», обладатель Кубка континента и победитель юниорского чемпионата мира 2001 года выступал за нижегородскую команду с 2015 по 2017 годы. За эти два сезона Дмитрий набрал 73 (26+47) очка по системе «гол+пас».

По словам генерального директора ХК «Торпедо» Яна Голубовского, игрок способен усилить линию атаки нижегородской команды: «Это универсальный форвард, который сможет сыграть в любом звене и в различных игровых ситуациях. Он будет полезен клубу при игре в неравных составах: как в большинстве, так и в меньшинстве».