Участники IoT World Summit Russia смогут пройти курс обучения от лондонской бизнес-школы

Участники Всемирного цифрового саммита по технологии интернета вещей в Казани получат возможность пройти однодневную программу обучения «IoT Leadership Programme» от лондонской бизнес-школы Cass Business School.

Программа посвящена цифровой трансформации с акцентом на построение цифровой стратегии, развитие цифровых навыков и лидерских качеств и обзор реальных кейсов лидеров мирового рынка.

Ведущим программы станет Профессор Джанвито Ланзолла, заведующий кафедрой менеджмента, профессор стратегии Cass Business School, основатель и директор британского Исследовательского центра цифрового лидерства Cass (DLRC).

Курс под названием «IoT Leadership Programme: leading digital transformation» пройдет 3 октября и будет доступен для всех участников саммита IoT World Summit Russia, который состоится в Казани 1-2 октября.



Насыщенная программа разделена на две части, которые будут проводиться утром и днем соответственно. Обе части взаимосвязаны, но участники также могут принимать участие в них независимо друг от друга.

Первая часть курса будет посвящена обучению аудитории четкому пониманию стратегических строительных блоков цифровой трансформации и умению разработать привлекательную дорожную карту цифровых преобразований для своих компаний.

Во второй части образовательного курса лектор расскажет, как синхронизировать стратегию цифровой трансформации с исполнением и успешно реализовать цифровой переход. Этот курс является очень интерактивным и сочетает в себе теоретические знания с тематическими дискуссиями и возможность для обсуждения интересующих аудиторию вопросов.

В этом году участниками саммита в Казани станут более 1 тыс. делегатов из 25 стран. Представители известных мировых концернов расскажут о том, как цифровые технологии помогают управлять сложным городским хозяйством и бизнес-процессами в крупных компаниях. Свой опыт представят более 120 международных экспертов.



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