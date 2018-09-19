В Татарстане за бездействие уволен весь коллектив заказника «Свияжский»

Уволили весь штатный коллектив сотрудников заказника «Свияжский» за отсутствие результатов работы. Об этом неожиданном кадровом решении, нацеленном на повышение эффективности работы по охране природы сообщил сегодня сообщил на межведомственном совещании в Прокуратуре РТ председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Кроме того, в двух заказниках республики по той же причине сменили руководство и серьезно обновили штатный состав Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. О причинах кардинальных мер, а также проблемах, связанных с обеспечением противодействия правонарушениям природоохранного законодательства, которые обсуждались на совещании, рассказывается в материале «Реального времени».