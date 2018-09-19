Новости происшествий

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане за бездействие уволен весь коллектив заказника «Свияжский»

19:00, 19.09.2018

Уволили весь штатный коллектив сотрудников заказника «Свияжский» за отсутствие результатов работы. Об этом неожиданном кадровом решении, нацеленном на повышение эффективности работы по охране природы сообщил сегодня сообщил на межведомственном совещании в Прокуратуре РТ председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Кроме того, в двух заказниках республики по той же причине сменили руководство и серьезно обновили штатный состав Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. О причинах кардинальных мер, а также проблемах, связанных с обеспечением противодействия правонарушениям природоохранного законодательства, которые обсуждались на совещании, рассказывается в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты