Новости спорта

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Корее разработают закон о наказании за сексуальные домогательства в онлайн-играх

13:16, 18.09.2018

Национальная ассамблея гендерного равенства Южной Кореи начала разработку законопроекта о наказании за сексуальное домогательство в онлайн-играх.

В первую очередь закон коснется игры в жанре шутер от первого лица Overwatch. К каждому игроку в шутер от компании Blizzard в Корее привязан уникальный номер безопасности, что облегчит поиск нарушителей.

Общение в игре происходит путём текстовой переписки и голосового чата. Женщины являются наиболее уязвимой группой для оскорблений и домогательств и часто становятся объектом неприличных шуток. Разработчики, конечно, привлекают модераторов к усмирению конфликтов, однако этих ресурсов зачастую становится недостаточно.

Какими именно будут наказания — пока не уточняется, — говорится на Team Empire.

К слову, в Южной Корее многие онлайн-игры попадают под особое законодательство — за мошенничество и распространение читов могут дать крупные штрафы. За последнее подобное нарушители получили условные сроки и штрафы размером в $10,000.


СпортТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты