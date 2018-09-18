В Корее разработают закон о наказании за сексуальные домогательства в онлайн-играх

Национальная ассамблея гендерного равенства Южной Кореи начала разработку законопроекта о наказании за сексуальное домогательство в онлайн-играх.

В первую очередь закон коснется игры в жанре шутер от первого лица Overwatch. К каждому игроку в шутер от компании Blizzard в Корее привязан уникальный номер безопасности, что облегчит поиск нарушителей.

Общение в игре происходит путём текстовой переписки и голосового чата. Женщины являются наиболее уязвимой группой для оскорблений и домогательств и часто становятся объектом неприличных шуток. Разработчики, конечно, привлекают модераторов к усмирению конфликтов, однако этих ресурсов зачастую становится недостаточно.



Какими именно будут наказания — пока не уточняется, — говорится на Team Empire.

К слову, в Южной Корее многие онлайн-игры попадают под особое законодательство — за мошенничество и распространение читов могут дать крупные штрафы. За последнее подобное нарушители получили условные сроки и штрафы размером в $10,000.



