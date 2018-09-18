Суд в Казани назначил наказание в 3,5 года экс-сотруднице ДОСААФ за хищение 11 млн рублей

В Московском районном суде Казани вынесли приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей у РОГО «ДОСААФ Республики Татарстан». Суд назначил экс-бухгалтеру компании наказание в 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии.

По данным следствия, бывший заместитель главного бухгалтера Алла Григорьева, действуя по предварительному сговору с Гулией Мирсадыковой, занимающей должность ведущего юрисконсульта отдела организационно-массовых работ, переводили деньги по несуществующим договорам.

В отношении Мирсадыковой дело приостановлено в связи с болезнью подсудимой, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, вчера в Амурской области осудили бывшего замруководителя УФССП по РТ за растрату.