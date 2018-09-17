Центробанк перед изменением тарифов ОСАГО запросил повторно исследовать механизм расчета

Центробанк инициировал повторное исследование тарифов ОСАГО. Убыточность отрасли снизилась за первое полугодие.



ЦБ намерен разобраться, чем вызвано падение убыточности по ОСАГО и сохранится ли эта тенденция. Проводить экономический расчет тарифов ОСАГО будет внешний подрядчик — это требование закона, передают «Ведомости» со ссылкой на заместителя директора департамента страхового рынка Светлану Никитину.

Отмечается, что в результате снижения убыточности премия упала на 10–15%.

Напомним, ЦБ планирует изменить стоимость ОСАГО — расширить границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался против повышения тарифов ОСАГО в настоящее время.