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Центробанк перед изменением тарифов ОСАГО запросил повторно исследовать механизм расчета

14:24, 17.09.2018
Центробанк перед изменением тарифов ОСАГО запросил повторно исследовать механизм расчета
Фото: скриншот видео youtube.com

Центробанк инициировал повторное исследование тарифов ОСАГО. Убыточность отрасли снизилась за первое полугодие.

ЦБ намерен разобраться, чем вызвано падение убыточности по ОСАГО и сохранится ли эта тенденция. Проводить экономический расчет тарифов ОСАГО будет внешний подрядчик — это требование закона, передают «Ведомости» со ссылкой на заместителя директора департамента страхового рынка Светлану Никитину.

Отмечается, что в результате снижения убыточности премия упала на 10–15%.

Напомним, ЦБ планирует изменить стоимость ОСАГО — расширить границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался против повышения тарифов ОСАГО в настоящее время.

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