В Госдуме выступили против повышения тарифов ОСАГО

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался против повышения тарифов ОСАГО в настоящее время.



«Моя точка зрения — тарифы повышать сейчас не стоит. Тема ОСАГО социально чувствительная, и когда пошли разговоры о повышении тарифов на ОСАГО, конечно, в Госдуме это вызвало повышенный интерес, тем более мы получали сигналы от автолюбителей», — приводят «Ведомости» слова Аксакова.

По его словам, в ОСАГО нужны более гибкие тарифы, чтобы добросовестные водители не переплачивали за «аварийных». При этом нужно следить, чтобы страховщики не воспользовались расширением коридора для завышения цен.

Ранее в Минфине поддержали повышение штрафов за езду без ОСАГО. В ведомстве считают, что размер платежа должен быть сопоставим с выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса.