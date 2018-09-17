В Райском саду Перми пройдет акция протеста против повышения пенсионного возраста

В Перми состоится акция протеста против повышения пенсионного возраста. Мероприятие пройдет 22 сентября на территории Райского сада.

Организаторами выступили «Левый фронт», КПРФ и НПСР. Митинг они называют «маршем миллионов» — подобные народные выступления пройдут по всей России. Стоит отметить, что акция приурочена к рассмотрению в Госдуме закона о пенсионной реформе во втором чтении, пишет интернет-журнал «Звезда».

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге около тысячи человек вышли на митинг против пенсионной реформы.