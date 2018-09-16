Президент России поздравил с праздником работников лесной отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником.



«Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства», — отметил глава государства.



По его словам, перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи, среди которых привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств, передает пресс-служба Кремля.

Путин также отметил важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды.

Президент России подчеркнул, что в лесном комплексе всегда работали специалисты высочайшей квалификации.

«Желаю здоровья, успехов и всего наилучшего. И конечно, самые теплые слова признания ветеранам отрасли», — говорится в телеграмме президента РФ.



Напомним, что летом этого года в России приняли закон об обязательном восстановлении вырубленных лесов.