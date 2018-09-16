На YouTube продали канал, входящий в топ-10 по популярности
Компания Moonbug приобрела канал Little Baby Bum, входящий в топ-10 по популярности на YouTube. Сделка оценивается в $8—10,5 млн.
На канал, выпускающий детские мультики, подписаны 16 млн пользователей. Сейчас он занимает девятое место среди самых просматриваемых youtube-аккаунтов. Общее число просмотров на канале перевалило за 17,5 млрд, пишет Bloomberg.
Ранее YouTube составил топ-10 самых популярных песен лета.ТехнологииТелекоммуникации
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