От слухов в кулуарах — к фактам. Новый проект на ТНВ

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

«Душа в душу» со зрителем

В новом сезоне на ТНВ стартует авторская телепередача о жизни и человеческих судьбах — «Эй язмыш, язмыш». Герои премьерной программы с экранов телевизоров поделятся с телезрителями самым сокровенным, расскажут о важных и переломных моментах судьбы, которые мало известны широкому зрителю. А автор телепроекта Замира Ражапова будет подогревать воспоминания выдающихся и известных гостей в студии теплой непринужденной беседой.

«Часто в гримерках или кулуарах, общаясь с известными людьми, слышишь различные сокровенные истории. Слушаешь и думаешь, что зритель этого конкретного артиста, к примеру, знает только по его ролям, а какой он интересный в жизни и какие у него были перипетии судьбы, его потери и находки, об этом зритель не догадывается. Такие истории, что и не рассказать другим, — сплетни получатся. Поэтому в студии в роли ведущей я задаю такие вопросы в открытую. И герои полностью открываются», — признается автор телепроекта.

Формат общения наедине со зрителем, или «душа в душу», Замира Ражапова задумала давно, собирала вырезки из газет, печатные материалы о личностях, о которых хотелось бы рассказать в рамках проекта. 15-летний стаж работы на ТНВ, выступления в театре — все это большое подспорье к успешному старту нового телепроекта «Эй язмыш, язмыш». Гостями ведущей станут многие творческие знаменитые личности, актеры, писатели, художники и не только.

«Идея проекта мне пришла еще тогда, когда я на телевидении работала. Можно сказать, что я 20 лет варюсь в татарской культурной среде. Многих знаю лично, общаюсь в кулуарах. Другая сторона жизни знаменитостей должна стать известна людям. Настал тот час, чтобы сделать эту программу!» — сказала Ражапова.

Содержание — в первую очередь

По задумке, зритель должен будет вынести и взять из каждой программы себе что-то поучительное. Воспитательную, смысловую нагрузку проекта наполнят реальные факты, архивное видео, кадры из семейной хроники и фотоматериалы. Своими историями об ушедших героях программы, но не забытых зрителем, будут делиться в проекте родственники и друзья.

«В одной из программ, которая уже должна выйти в ближайшее время, о Шамиле Бариеве расскажет его дочь (актер театра им. Галиаскара Камала, — прим. ред.). В планах сделать программу, посвященную Хайдару Бигичеву. Это легендарная, культовая личность, и, конечно же, у зрителей интерес к этой персоне велик. Хотя наш проект еще официально не запущен, уже такие запросы поступают», — отметила Замира Ражапова.

Как добыть сокровенное

Не все хотят делиться сокровенным, но публичность обязывает. По словам автора проекта, если герой программы уважает и любит своего зрителя, то должен быть готов открыться перед ним.

Стоит добавить, что уже отснято четыре первых выпуска проекта «Эй язмыш, язмыш». В эфире телеканала ТНВ программа стартует 29 сентября. Передачи будут выходить еженедельно по субботам, в 15.30. Хронометраж программы — 52 минуты.

«Немного удается рассказать за час. За это время мы не успеем раскрыть жизнь героев во всей ее красе. Скажем, есть один известный актер, работает в театре 57 лет. Представляете, сколько интересного было в его жизни за это время, сколько счастливых и грустных моментов? Но в этом заключается наше ремесло — открыть своего героя по максимуму. Пусть даже всего лишь за час», — подытожила Ражапова.

Добавим, что те счастливчики, кому удалось посмотреть программу до эфира, говорят, что программа смотрится на одном дыхании. И эти 52 минут эфира пролетают незаметно.

В добрый путь новому проекту на ТНВ! И пожелания приятного просмотра главному эксперту — конечно, зрителю!