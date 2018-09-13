Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,5 километра

Длина самой большой пробки в Казани на сегодня составила 3,5 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».



Затор был зафиксирован утром на проспекте Фатыха Амирхана — от улицы Маршала Чуйкова до моста Миллениум. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в обе стороны (5 баллов).