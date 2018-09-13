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Минфин поддержал предложение отменить износ при выплатах по ОСАГО

19:47, 13.09.2018
Минфин поддержал предложение отменить износ при выплатах по ОСАГО
Фото: скриншот видео youtube.com

В Министерстве финансов России поддержали предложения рассчитывать денежную выплату по ОСАГО по цене новых запчастей.

«Будем разрабатывать. Большинство предложений здесь, мне кажется, вполне справедливы», — передает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

В настоящее время денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа — вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые. По закону износ может составлять до 50 процентов стоимости детали. При выплате в натуральной форме — путем ремонта — износ не учитывается.

Ранее в Госдуме выступили против повышения тарифов ОСАГО в настоящее время.

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