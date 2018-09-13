Комитет Госдумы не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», — приводит слова главы комитета Василия Пискарева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в России могут появиться суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей.