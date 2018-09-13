На время «Кросса нации» в Перми перекроют движение транспорта

На время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Перми в субботу, 15 сентября, будет ограничено движение транспорта.

Как рассказали в городской мэрии, с 7.30 до 16.00 будет предусмотрено одностороннее движение по улице Самаркандской, от улицы Художника Зеленина до улицы Глуховской. Кроме того, с 22.00 14 сентября до 16.00 15 сентября запрещается стоянка машин на улице Самаркандской, от улицы Лякишева до улицы Рудковской.

Напомним, в Самаре также из-за «Кросса нации» ограничат движение транспорта на дорогах.