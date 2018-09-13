В Казани до конца 2018 года введут в эксплуатацию вторую карту мусорного полигона

В Казани в конце года введут в работу вторую карту полигона твердых бытовых отходов на ул. Химической, 33. Она рассчитана на прием мусора в течение примерно 6 лет при условии, что в год будет производиться захоронение порядка 400 тыс. тонн мусора.

Как отмечается на сайте мэрии города, первая карта полигона уже заполнена и не используется.

Общая площадь полигона вместе с инфраструктурой составляет свыше 23 га, с санитарной зоной — порядка 150 га. Все строительно-монтажные работы на второй карте планируется завершить к 1 ноября, а ввести в эксплуатацию — в декабре.



Ранее стало известно, что в Авиастроительном районе внедрят раздельный сбор отходов.