Самый богатый чиновник Минкультуры возглавил НИИ имени Лихачева

Бывший первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов назначен директором Российского института культурного и природного наследия имени Лихачева. Соответствующий приказ подписал министр культуры Владимир Мединский.



«Я вижу, что в обществе, во власти созрел социальный запрос на профессиональную, честную, независимую экспертизу в сфере культуры, и считаю, что Институт наследия — та организация, которая способна такую экспертизу давать, опираясь на научные исследования, имеющие непреходящую ценность», — цитирует Аристархова пресс-служба Минкультуры РФ.



Новый директор НИИ добавил, что считает главной задачей утверждение научной позиции при разработке государственной культурной политики на всех уровнях.



Напомним, что в 2013 году Владимир Аристархов занял пост первого заместителя министра культуры. В конце июня текущего года он был отправлен в отставку.

Добавим, что по итогам 2017 года доход Аристархова, согласно налоговой декларации, составил 142 млн рублей, что стало самой большой суммой среди чиновников Минкультуры.

