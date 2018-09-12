Власти Татарстана выделили на ремонт дворов в Юдино 50 млн рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ опубликовало тендер на ремонт дворов и подъездных дорог в Юдино. На эти цели из бюджета РТ выделено 50 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, всего будет отремонтировано 22,2 тысячи кв. м территории.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 по 28 августа. Исполнителя работ по ремонту дворов и подъездных дорог в казанском Юдино определят 1 октября. Ему предстоит завершить все требуемые работы до 21 ноября 2018 года.

Напомним, что за последние семь лет в Казани отремонтировали две тысячи дворов. В этом году будут отремонтированы еще 430 дворовых территорий. Стоимость работ составит 1 млрд рублей.