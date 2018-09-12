Исполком Нижнекамска объяснил появление темного облака над городом

Исполнительный комитет Нижнекамска объяснил появление темного облака над городом ремонтом ГРС-1. В связи с этим Нижнекамские ТЭЦ стали использовать мазут.

Предприятие будет использовать вместо газа резервный вид топлива, мазут, до пятницы. При этом, по словам комитета, за выбросами следят с помощью инструментальных замеров, говорится на сайте города.

Отметим, что тревогу в социальных сетях забили жители Нижнекамска и Набережных Челнов, в сторону которых это облако надвигалось.