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Исполком Нижнекамска объяснил появление темного облака над городом

11:15, 12.09.2018
Исполком Нижнекамска объяснил появление темного облака над городом
Фото: vk.com/nabchel

Исполнительный комитет Нижнекамска объяснил появление темного облака над городом ремонтом ГРС-1. В связи с этим Нижнекамские ТЭЦ стали использовать мазут.

Предприятие будет использовать вместо газа резервный вид топлива, мазут, до пятницы. При этом, по словам комитета, за выбросами следят с помощью инструментальных замеров, говорится на сайте города.

Отметим, что тревогу в социальных сетях забили жители Нижнекамска и Набережных Челнов, в сторону которых это облако надвигалось.

Происшествия Татарстан
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