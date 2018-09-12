Си Цзиньпин поручил срочно согласовать поставки газа из России по западному маршруту

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Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума поручил срочно согласовать поставки газа из России в Китай.

«Вчера на переговорах председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту… Осталось немного договориться — это порядка 30 млрд кубометров», — цитируют министра энергетики РФ Александра Новака «Ведомости».

Напомним, на встрече лидеров накануне Путин выразил надежду, что объем торговли между странами в 2018 году значительно вырастет.