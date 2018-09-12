Сегодня в Татарстане без осадков и до +22

Сегодня, 12 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Осадков по республике не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью от +2 до +7 градусов, местами в воздухе и на почве заморозки до -1 градуса. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +17°С до +22°С.

В Казани днем ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +17°С до +20°С.