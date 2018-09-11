«Лада» открыла домашнюю программу сезона победой над «Южным Уралом»

В первом домашнем матче сезона «Лада» одержала победу над «Южным Уралом» (Орск) — 4:2. Голами в тольяттинской команде отметились Александр Тимирев, Виктор Постников, Дмитрий Костромитин и Артурс Озолиньш.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал этот успех пресс-службе «автозаводцев»:



— Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которых сегодня пришло немало, — огромное им спасибо. В обороне было немало проблем, в атаке сыграли неплохо, вовремя забили нужные голы. И хорошо сыграл Александр Скрынник.

12 сентября «Лада» на своем льду примет хоккейный клуб «Горняк» из Учалов.

