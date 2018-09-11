В Пермском крае автомобиль на переходе сбил шесть человек, есть пострадавшие

Автомобиль ВАЗ-2107 сбил на пешеходном переходе группу людей в городе Чусовом Пермского края.

Инцидент произошел в частном секторе утром 11 сентября. В аварии пострадали шесть человек. Двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии, водителю стало плохо, из-за этого он совершил наезд на граждан, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в центре Перми автомобиль врезался в толпу пешеходов.