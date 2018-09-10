В России посмертно осудят убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в прошлом году. Его обвиняют по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».

По версии следствия, Вороненков участвовал в хищении здания в Москве. В результате недвижимость рыночной стоимостью 127 млн рублей продали за 20 миллионов.



Расследование дела началось еще при жизни депутата и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников Вороненкова.



Напомним, что Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник бывшего депутата Госдумы успел смертельно ранить его убийцу. Им оказался 28-летний Павел Паршов, у которого нашли удостоверение Нацгвардии Украины.