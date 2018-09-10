В 2016—2018 годах в Лаишевском районе РТ зафиксировали финансовых нарушений на 100 млн рублей

Счетная палата РТ по итогам проверки использования бюджетных средств государственной и муниципальной собственности в 2016—2018 годах в Лаишевском районе РТ выявила нарушения на 99 млн рублей.

Наибольший объем нарушений — почти на 45 млн рублей — обнаружен в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Так, ООО «Лаишево» было передано в аренду без проведения торгов 26 единиц муниципальной коммунальной техники.

Также на территории района с использованием беспилотной техники выявили 11 фактов нецелевого использования земель, в том числе сельхозназначения: несанкционированная разработка карьеров по добыче песка, размещение взлетно-посадочной полосы, полигон ТБО, передает пресс-служба СП РТ.

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения финансовой отчетности инспекторами Счетной палаты составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее Счетная палата РТ обнаружила в Высокогорском районе нарушения на 69 млн рублей.