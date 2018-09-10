Счетная палата РТ обнаружила в Высокогорском районе нарушения на 69 млн рублей

Счетная палата Татарстана проверила использование в 2016–2018 годах бюджетных средств в Высокогорском районе РТ в размере 2,5 млрд рублей. В итоге были выявлены нарушения и недостатки на 69 млн рублей.

По словам аудитора Сергея Колодникова, нарушения почти на 30 млн рублей допущены райисполкомом при формировании и исполнении бюджета. Еще 2,6 млн рублей были использованы неэффективно — эти деньги пошли на выполнение завышенных объемов работ при строительстве и ремонте объектов.

Среди нарушений — покупка автокрана на базе автомобиля «Камаз» за 3 млн рублей, оказавшийся ненужным исполкому Высокогорского сельского поселения, и приобретение оборудования стоимостью 200 тыс. рублей для двух детских игровых площадок, которое не удалось приспособить. Последнее было куплено за счет средств самообложения граждан в 2017 году, сообщает пресс-служба Счетной палаты РТ.

Ранее Счетная палата РТ обнаружила в республике 23 здания мировых судов, которые являются не зарегистрированными и не поставленными на учет сотрудниками Министерства юстиции РТ.