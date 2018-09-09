На акциях протеста в российских городах задержали почти тысячу человек — «ОВД-Инфо»

Фото: Анастасия Михайлова

По состоянию на 20.00 в 33 городах России задержали 839 человек на акциях против повышения пенсионного возраста.

Больше всего протестующих, по данным «ОВД-Инфо», задержали в Санкт-Петербурге — 354 человека.

Из городов Приволжского федерального округа наибольшее количество задержанных наблюдалось в Перми (48), Казани (22), Уфе (17), Набережных Челнах (4). Еще одного человека задержали в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали не менее 25 человек по итогам акций против пенсионной реформы.