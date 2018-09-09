В Казани накануне выборов задержали члена УИК с правом решающего голоса — сторонники Навального

В Казани накануне выборов задержали члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрея Бояршинова.

По данным сторонника Навального, Бояршинова доставили в отдел полиции № 16 «Япеева». Там на него составили протокол по факту нарушения правил проведения митинга и оставили в отделе полиции до суда. При этом, он с утра должен был быть на своем участке и задерживать его, по мнению сообщившего, было нельзя. Двери прокуратуры мужчине также, по его словам, не открыли.

Напомним, у члена УИК с правом решающего голоса Андрея Бояршинова полиция Татарстана в марте изъяла незаконные агитационные листовки и стикеры с призывами не ходить на выборы. К слову, на его странице во «Вконтакте» также опубликованы фотографии с подобными призывами и в статусе стоит лозунг «9.09, страна выходит!»