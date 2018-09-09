За два часа выборов в Госсобрание Башкирии проголосовали 6,3 процента избирателей

Явка на выборы в Башкирии на 10.00 утра (08.00 мск) составила 192 458 человек. Это 6,31% от общего числа избирателей в республике.

В Уфе из 798 958 избирателей проголосовали 22 790 (2,8%), передает «Башинформ». Наиболее активно утром голосовали в Октябрьском и Орджоникидзевском районе — показатель в 4%. Из городов самым активным оказался Кумертау — 8,12%.

Явка по сельским муниципалитетам составила на 10 часов почти 9%. Больше 16% электората проголосовали в Бураевском, Бурзянском, Татышлинском, Хайбуллинском районах.

Можно отметить, что утром уже проголосовал глава РБ Рустэм Хамитов. Он заявил, что считает прошедшую предвыборную кампанию достойной. Напомним, что руководитель республики входит в первую тройку партийного списка «Единой России» на выборах в Госсобрание — Курултай РБ.