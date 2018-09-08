Минниханов посетил музей Тукая в казахском Уральске

Фото: скриншот

Президент Татарстана в рамках визита в Уральск посетил музей Габдуллы Тукая в Уральске. Соответствующее фото президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

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В Уральске прошло детство татарского поэта. Он воспитывался в семье купца Галиаскара Усманова, где была хозяйкой его тетя по линии отца. Тукай учился в медресе прогрессивно настроенной семьи меценатов Тухватуллиных.

Ранее сообщалось, что Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане, где встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Минниханов успел посетить Красную мечеть, в которой имамом служил Мутыгулла Тухватуллин — первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия».