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Минниханов посетил музей Тукая в казахском Уральске

15:54, 08.09.2018
Минниханов посетил музей Тукая в казахском Уральске
Фото: скриншот

Президент Татарстана в рамках визита в Уральск посетил музей Габдуллы Тукая в Уральске. Соответствующее фото президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

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Музей Тукая в Уральске!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 8 Сен 2018 в 12:20 PDT

В Уральске прошло детство татарского поэта. Он воспитывался в семье купца Галиаскара Усманова, где была хозяйкой его тетя по линии отца. Тукай учился в медресе прогрессивно настроенной семьи меценатов Тухватуллиных.

Ранее сообщалось, что Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане, где встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Минниханов успел посетить Красную мечеть, в которой имамом служил Мутыгулла Тухватуллин — первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия».

ОбществоВласть Татарстан
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