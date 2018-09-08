Минниханов встретился с акимом Западно-Казахстанской области

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Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане.

Он уже встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Об этом Минниханов сообщил на своей странице в Instagram.

Также глава РТ уже успел посетить Красную мечеть. Он отметил, что имамом в ней служил Мутыгулла Тухватуллин – первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия».

Минниханов уже провел деловую встречу между Западно-Казахстанской республикой и Татарстаном.

В планах у президента также посетить татарский национальный праздник «Сабантуй», музей Тукая, провести форум с представителями местной власти и бизнеса, встретиться с делегациями этнокультурных объединений татар.