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Минниханов встретился с акимом Западно-Казахстанской области

10:08, 08.09.2018
Минниханов встретился с акимом Западно-Казахстанской области
Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане.

Он уже встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Об этом Минниханов сообщил на своей странице в Instagram.

Также глава РТ уже успел посетить Красную мечеть. Он отметил, что имамом в ней служил Мутыгулла Тухватуллин – первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия».

Красная мечеть, где имамом служил Мутыгулла Тухватуллин – первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия»!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 7 Сен 2018 в 11:46 PDT

Минниханов уже провел деловую встречу между Западно-Казахстанской республикой и Татарстаном.

В планах у президента также посетить татарский национальный праздник «Сабантуй», музей Тукая, провести форум с представителями местной власти и бизнеса, встретиться с делегациями этнокультурных объединений татар.

ОбществоВласть Татарстан
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