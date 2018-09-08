Минниханов встретился с акимом Западно-Казахстанской области
Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане.
Он уже встретился с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Об этом Минниханов сообщил на своей странице в Instagram.
Также глава РТ уже успел посетить Красную мечеть. Он отметил, что имамом в ней служил Мутыгулла Тухватуллин – первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия».
Красная мечеть, где имамом служил Мутыгулла Тухватуллин – первый преподаватель Тукая в медресе «Мутыгия»!<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«http://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«http://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 7 Сен 2018 в 11:46 PDT
Минниханов уже провел деловую встречу между Западно-Казахстанской республикой и Татарстаном.
В планах у президента также посетить татарский национальный праздник «Сабантуй», музей Тукая, провести форум с представителями местной власти и бизнеса, встретиться с делегациями этнокультурных объединений татар.ОбществоВласть Татарстан
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