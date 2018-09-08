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Минниханов прибыл на Сабантуй в Казахстан

08:12, 08.09.2018
Минниханов прибыл на Сабантуй в Казахстан
Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в казахстанский Уральск. В аэропорту главу РТ встретили Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и генеральный консул РФ в Уральске Андрей Батманов.

Сейчас он проводит деловую встречу между Западно-Казахстанской республикой и Татарстаном. Позже он посетит татарский национальный праздник «Сабантуй». Также запланировано проведение форума с представителями местной власти и бизнеса, встреча с делегациями этнокультурных объединений татар, посещение Красной Мечети и музея Тукая, передает пресс-служба президента РТ.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 7 Сен 2018 в 10:05 PDT

Напомним, в начале августа в Казань приезжал аким Алматинской области Казахстана Амандык Баталов.

ОбществоВласть Татарстан
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