«Уфа» отказалась от 500 тысяч фунтов от лондонского «Арсенала»

Фото: FCUFA TV

Футбольный клуб «Уфа» отказался продавать российского защитника Игоря Дивеева в лондонский «Арсенал». Англичане предлагали за игрока 500 тысяч фунтов, сообщает Rb Today.

Представители «Арсенала» долгое время следили за Дивеевым, заприметив его во время выступления за сборную России U20. Однако агент футболиста Олег Еремин, уверен, что его клиенту пока рано переезжать за границу.

«Ехать за рубеж нужно уже состоявшимся футболистом, заигравшим в РПЛ. Чтобы тебя брали не потому, что ты, может быть, вырастешь, а в качестве готового игрока. Тогда ты получишь хороший контракт и за тебя заплатят большие деньги. Это тоже составляющая будущего успеха. Если тебя купили за двадцать миллионов евро, вряд ли будут держать на лавке. А адаптация в чужой стране непредсказуема», — цитирует Еремина «Матч ТВ».

Отметим, что за «Уфу» Игорь Дивеев провел всего два матча.