«Самаратрансстрой» отремонтирует Заводское шоссе в Самаре за 770 млн рублей
ООО «Самаратрансстрой» выиграло аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту участка Заводского шоссе в Самаре. Компания готова выполнить работу за 770 млн рублей.
Заявка предприятия оказалась единственной на аукционе, передает «Интерфакс».
Как сообщалось, согласно условиям аукциона, победителю торгов необходимо будет до 1 ноября 2019 года провести капремонт шоссе на участке от улицы Земеца до улицы XXII Партсъезда.
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