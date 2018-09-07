Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Самаратрансстрой» отремонтирует Заводское шоссе в Самаре за 770 млн рублей

16:16, 07.09.2018

ООО «Самаратрансстрой» выиграло аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту участка Заводского шоссе в Самаре. Компания готова выполнить работу за 770 млн рублей.

Заявка предприятия оказалась единственной на аукционе, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, согласно условиям аукциона, победителю торгов необходимо будет до 1 ноября 2019 года провести капремонт шоссе на участке от улицы Земеца до улицы XXII Партсъезда.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты