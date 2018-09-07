Осужденных подростков пригласили на VIP-трибуны «Казань Арены»

Фото: УФСИН по РТ

На арене ЧМ-2018 с экскурсией побывали осужденные казанские подростки — те, что отбывают наказание за преступления без лишения свободы.

Ребята посетили чашу стадиона, VIP-трибуны, зоны представителей СМИ и игроков, включая раздевалки футболистов и тренировочные залы. А еще узнали, что «Казань Арена» — единственный в мире футбольный стадион, на котором было установлено 12 мировых рекордов в плавании во время водного ЧМ-2015.

Экскурсия была организована сотрудниками регионального управления ФСИН.

«Стараемся расширить кругозор ребят, заинтересовать, привить здоровый образ жизни и любовь к спорту. В конечном итоге подобные мероприятия благотворно влияют на поведение подростков, заставляют их задуматься о своем будущем, наметить правильные цели в жизни», — считает начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ Ринат Шаймурзин.