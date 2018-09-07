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Новым замглавы Елабужского района назначили Зуфара Касимова

12:22, 07.09.2018

Первым заместителем руководителя исполкома Елабужского района назначили Зуфара Касимова. Такое решение приняли на сессии районного Совета депутатов накануне.

Зуфар Касимов родился в Елабуге, в 1995 году окончил физмат ЕГПИ, а в 2004 году — Уфимский государственный нефтяной технический университет, говорится в сообщении исполкома района.

Долгое время трудился в НГДУ. С 2012 года на разных должностях работал в елабужском «Водоканале». Последнее место работы — филиал ОАО «Татнефтепродукт» в должности заместителя главного инженера.

ОбществоВласть Татарстан
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